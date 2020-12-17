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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:42375

Подкидыш в целлофановом пакете: полиция Сум разыскивает родителей ребенка

В Сумах полиция ищет родителей новорожденной девочки, которую 2 января подбросили в больницу.

Новорожденную девочку неизвестный мужчина принес в пятую больницу в целлофановом пакете. Надежда Кондратюк тот день была на смене, пишет Суспільне.

«Прибежала я туда - ребенок в пакете лежал. Живая, дышала, с явными признаками переохлаждения. Была не отсоединённая пуповина. Девочка, на первый взгляд, здоровая, ручки-ножки функционировали. Кричала», - рассказывает врач-анестезиолог, которая одной из первых увидела младенца, Надежда Кондратюк.

«Забежал сюда мужчина. С черным пакетом БМВ. Положил пакет. Девушки стали спрашивать: «Что это, передача?» Он показал руками и побежал. Когда к пакету, а там новорожденный ребенок, с пуповиной. 20 лет работаю в больнице - но еще такого случая у нас не было!», - говорит заведующая приемного отделения Людмила Стеценко.

Догнать мужчину, который оставил ребенка, медики не смогли. На камеры наблюдения он не попал.

По словам врача Надежды Кондратюк, девочку согрели, потом вызвали полицию и «скорую». Ребенка забрали в областную детскую больницу. Там о состоянии младенца заместитель главного врача Мария Оношко говорить отказалась. Полиция начала поиски родителей.

«Открыто уголовное производство по статье «злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком». Опрашиваются свидетели происшествия, разыскивается мужчина, который принес младенца и мать новорожденного ребенка», - говорит представитель Нацполиции Сумщины Владимир Крупецких.

По статье, которую инкриминируют за такие деяния, предусмотрено лишение или ограничение свободы от двух до пяти лет.

Как рассказал начальник областной службы по делам детей Юрий Калиновский, младенец будет находиться в больнице, пока медики не дадут вывода о том, что ребенок здоров. Далее девочку передадут в дом ребенка.

Общество

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