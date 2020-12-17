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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:52274

Сколько свободных мест в больницах Сум для ковидных больных?

В городских больницах достаточное количество свободных мест для больных коронавирусной инфекции и, в случае необходимости, медицинские учреждения готовы оказывать неотложную помощь пациентам.

Суспільне Суми

По последней информации управления здравоохранения, сейчас в КНП «Клиническая больница № 5» находятся на лечении 107 человек, 64 пациента - на кислородной поддержке, восемь - в отделении интенсивной терапии (три пациента - на аппаратах ИВЛ). В КНП «Клиническая больница № 4» лечатся 26 больных, все они получают кислород свободным потоком. В КНП «Детская клиническая больница Святой Зинаиды» находятся 22 ребенка: 19 с подозрением на коронавирусную инфекцию и три человека с подтвержденной коронавирусной болезнью. Из всех больных три в отделении интенсивной терапии, дышат они самостоятельно.

На сегодня, количество свободных коек для взрослых, больных коронавирусной инфекции, - 72, все обеспечены кислородом. Свободных коек для детей - 93, из них обеспечены кислородом 65.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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