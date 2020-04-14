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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:16154

Несовершеннолетний сумчанин, которого обвиняют в изнасиловании, все забыл

Продолжается рассмотрение уголовного дела, в котором бывший кадет Владислав Кривошей обвиняется в изнасиловании.

Сегодня, 4 января, было очередное заседание. О нем написала в Фейсбуке потерпевшая Ирина Челоманова.

«Сегодня состоялось очередной заседание в деле кадета-насильника Владислава Кривошея. Наконец-то мы услышали его показания.

Кривошей, как не типично для психологии, проходит стадии совершённого им преступления от принятия до отрицания.

Позиция обвиняемого Кривошея заключается в следующем: «я не помню ничего», точнее помнит он все, а на сегодняшнем заседании он решил всё забыть, в отличии от следственного эксперимента, на котором он признался в совершенном им преступлении и в деталях рассказал, как он это всё совершал - где он показывал все действия от и до. На вопрос, что случилось с его памятью,  Кривошей ответил: «Бабушка (Светлана Ходак, директор и хозяйка ЖЭКа компании «Федорченко» - ООО «Побутсервис Сумы») - всё порешает».

Также сегодня заслушали показания его мамы (Екатерины Науменко). На вопрос судьи, обеспечен ли ее ребёнок всем необходимым в том числе компьютером, мама ответила: «Что компьютер изъят в рамках другого уголовного дела». Видимо, уголовного дела о мошенничестве с помощью социальных сетей и банковских карт, где фигурирует Владислав Кривошей как соучастник группы и которое полиция не желает расследовать, как и другие производства в отношении Владислава Кривошея. Видимо, и там «Бабушка в процессе решения и этого вопроса».

Подводя итоги в процессе кадета-насильника Владислава Кривошея, можно сказать следующее: доказательства все исследованы, обвиняемого допросили. Ждём дебатов и справедливого приговора для обвиняемого кадета-насильника Владислава Кривошея», - написала она.

Напомним: изнасилование произошло 8 марта 2019 года. Тогда Владиславу Кривошею было 16 лет.

Право Владислав Кривошей

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