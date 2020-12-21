Сумчане просят светофор на перекрестке возле ЦГБ На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Светофор на перекрестке в СГКБ 1».

«Нужно установить светофор на улице 20 лет Победы, перекресток с улицей Героев Небесной Сотни, где есть сейчас пешеходный переход к СГКБ № 1.

Очень опасный участок, требующий регулируемого пешеходного перехода (светофор), потому что транспортные средства не придерживаются безопасной скорости, особенно аварийный участок дороги в зимнее время. В ЦГБ идут много больных и пожилых людей, которые не в состоянии быстро переходить дорогу. Не только они, но и молодые люди должны перебегать дорогу, потому что активное движение транспортных средств по улице 20 лет Победы, которые не снижают скорость при приближении к переходу, и иногда даже не останавливаются, увидев людей на переходе. Многие на этом участке дороги ДТП с совершением наезда на людей», - пишет автор петиции Щипенко Зоя Алексеевна.

По состоянию на 4 января петицию подписали 5 человек из 250 необходимых.

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