Локдаун в январе: к чему стоит готовиться

Буквы сообщают, к чему готовиться и стоит ли ожидать усиления карантина в январе.
За несколько дней до усиления карантина начали появляться слухи, что его могут отсрочить или вовсе отменить. Для отсрочки локдауна, мол, есть две причины – низкая заболеваемость коронавирусом в последнее время, а также сезонная эпидемия гриппа, которая традиционно набирает обороты во второй половине января.
Но официальных подтверждений этого пока нет.
Согласно документу, усиленные противоэпидемические мероприятия будут введены на территории Украины с 8 до 24 января 2021 года.
С 8 по 24 января 2021 будет запрещена работа:
На период действия усиленного карантина будет запрещено посещение учебных заведений, торговля непродовольственными товарами, проведения любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.