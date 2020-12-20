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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:3989

Локдаун в январе: к чему стоит готовиться

С 8 по 24 января Кабинет Министров запланировал усиление карантина в Украине (локдаун).

Буквы сообщают, к чему готовиться и стоит ли ожидать усиления карантина в январе.

За несколько дней до усиления карантина начали появляться слухи, что его могут отсрочить или вовсе отменить. Для отсрочки локдауна, мол, есть две причины – низкая заболеваемость коронавирусом в последнее время, а также сезонная эпидемия гриппа, которая традиционно набирает обороты во второй половине января.

Но официальных подтверждений этого пока нет.

К чему стоит готовиться

Согласно документу, усиленные противоэпидемические мероприятия будут введены на территории Украины с 8 до 24 января 2021 года.

С 8 по 24 января 2021 будет запрещена работа:

  • - кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов на вынос),
  • - кинотеатров,
  • - фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов,
  • - театров,
  • - ТРЦ (разрешена торговля продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией).

На период действия усиленного карантина будет запрещено посещение учебных заведений, торговля непродовольственными товарами, проведения любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.

Что будет разрешено:
  • - продолжит работать общественный транспорт, “чтобы люди могли ездить на работу на те предприятия, которые будут работать в период усиленного карантина”,
  • - будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы.
  • - работа салонов красоты разрешена только исключительно по предварительной записи, не дожидаясь внутри.
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