Локдаун в январе: к чему стоит готовиться С 8 по 24 января Кабинет Министров запланировал усиление карантина в Украине (локдаун).

Буквы сообщают, к чему готовиться и стоит ли ожидать усиления карантина в январе.

За несколько дней до усиления карантина начали появляться слухи, что его могут отсрочить или вовсе отменить. Для отсрочки локдауна, мол, есть две причины – низкая заболеваемость коронавирусом в последнее время, а также сезонная эпидемия гриппа, которая традиционно набирает обороты во второй половине января.

Но официальных подтверждений этого пока нет.

К чему стоит готовиться

Согласно документу, усиленные противоэпидемические мероприятия будут введены на территории Украины с 8 до 24 января 2021 года.

С 8 по 24 января 2021 будет запрещена работа:

- кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов на вынос),

- кинотеатров,

- фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов,

- театров,

- ТРЦ (разрешена торговля продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией).

На период действия усиленного карантина будет запрещено посещение учебных заведений, торговля непродовольственными товарами, проведения любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.

Что будет разрешено: