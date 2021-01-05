На Сумщине 59 новых случаев заболевания COVID-19: 7 летальных По состоянию на 5 января в Сумской области 41595 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 59 человек (Сумы - 36, Глухов - 2, Глуховский р-н - 1, Краснопольский р-н - 2, Недригайловский р-н – 13, Путивльский р-н - 4, Ямпольский р-н - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 539 летальных случая, из них за минувшие сутки - 7 (Сумы - 2, Шостка - 1, Бурынский р-н - 1, Недригайловский р-н - 1, Путивльский р-н - 1, Середина-Будский р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 35410 человек, из них за минувшие сутки - 299 (Сумы - 68, Ахтырка - 6, Ромны - 44, Шостка - 39, Белопольский р-н - 7, Бурынский р-н – 12, Липоводолинский р-н - 40, Ахтырский р-н - 2, Путивлський р-н - 35, Роменский р-н - 28, Сумской р-н - 9, Тростянецкий р-н - 7, Ямпольский р-н - 2).