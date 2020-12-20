На Сумщине будут проводиться профилактические мероприятия по предупреждению птичьего гриппа Вопрос оперативного контроля и координации деятельности органов исполнительной власти, государственных служб, учреждений и организаций по недопущению распространения в области возбудителя гриппа птицы рассмотрели на заседании государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Сумской облгосадминистрации.

По словам начальника управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Виктора Науменко, в прошлом году случаи гриппа птицы зафиксированы среди домашней птицы в Николаевской (5 случаев), Винницкой (2), Киевской (2), Херсонской (1) областях. В 2020 году вспышки гриппа зафиксированы также в птицеводческих хозяйствах европейских стран, которые сотрудничают с украинскими птицеводческих хозяйствами и поставляют молодняк птицы для дальнейшего выращивания.

Следует отметить, что под угрозу попадают, как птицехозяйства с большим количеством поголовья, так и частные домохозяйства, где может содержаться от нескольких голов до нескольких десятков голов.

Чиновник также акцентировал внимание на том, что есть риски возникновения новых пандемических вирусов с непредсказуемыми тяжелыми последствиями для человечества в целом.

Инфицированные птицы распространяют вирус через слюну, носовые секреции, а также непосредственном контакте. В большинстве случаев люди заражались гриппом птицы в результате непосредственных или близких контактов с инфицированным птицами, или с поверхностью, зараженной выделениями, секретами от них. Распространение вирусов гриппа птицы от одного больного человека к другому бывает редко. Симптомы гриппа птицы у людей могут варьировать от симптомов типичных для обычного гриппа (температура, кашель, боль в горле и боль в мышцах) до инфекции глаз, пневмонии, тяжелых респираторных заболеваний. Так что и меры по избежанию этого заболевания тоже зависят от соблюдения элементарных гигиенических требований (маски, мытье рук, избегание непосредственного контакта).

Во время заседания комиссии было решено, что главам райгосадминистраций, городским головам, государственным чрезвычайным противоэпизоотическим комиссиям при райгосадминистрациях и исполкомах территориальных громад, органам местного самоуправления, Сумскому областному управлению лесного и охотничьего хозяйства, Сумскому областному совете УООР, пользователям охотничьих угодий всех форм собственности, руководителям птицеводческих всех форм собственности, Главному управлению Госпродпотребслужбы в Сумской области необходимо обеспечить контроль за соблюдением мер по недопущению вспышек гриппа птицы всеми субъектами хозяйствования независимо от формы собственности и подчинения, деятельность которых связана с содержанием, убоя и переработки птицы и продукции из нее.

Главному управлению Национальной полиции в Сумской области в течение года необходимо обеспечить ветеринарно-санитарный контроль за перемещением птицы и продукции из нее, в т.ч. на агропродовольственных рынках.

Напомним, что на территории Сумской области последняя вспышка гриппа птицы было зарегистрировано в с. Пески Бурынского района в 2006 году. С целью недопущения вспышек гриппа птицы ежегодно проводятся мониторинговые исследования на высоко патогенный грипп птицы из 15 птицеводческих и населенных пунктов области.

Всего в Сумской области на 1 ноября 2020 года насчитывалось около 1,5 млн голов птицы в птицехозяйствах и 1,3 млн голов в домовладениях частного сектора.

Справка

В 2020 году зафиксированы вспышки гриппа птицы в Польше, Словакии, Германии, Франции, Бельгии, Болгарии, Дании, Нидерландах, Хорватии, Швеции Румынии, Чехии, Великобритании и других странах.