Жители Сумщины меньше обращаются в больницы с симптомами COVID-19

Об этом сегодня, 5 января, во время брифинга сообщил и.о. гендиректора Сумского облсного лабораторного центра Владимир Збаражский.
По его словам, в декабре жители Сумщины стали меньше обращаться к семейным врачам. Часто обращаются уже в тяжелом состоянии, когда нужна госпитализация. С этим связано и большое количество летальных случаев, когда врачи уже не могут вытянуть больных с того света…
Если в ноябре в среднем за день было 1120 образцов, доходило до 1900. В декабре в среднем 844, максимум 966.