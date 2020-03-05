Уроженец Сумщины получил португальский орден Уроженец Сумщины, президент Академии педагогических наук Украины Василий Кремень получил международное признание.

Глава Королевского Дома Португалии Дуарте Пиу, Герцог де Браганса отметил заслуги президента Национальной академии педагогических наук Украины, Министра образования и науки Украины (2000-2005), доктора философских наук, профессора, академика НАН Украины и АПН Украины Василия Кремня.

За значительный вклад в развитие наук о человеке, становление современного образования и углубление европейских интеграционных процессов в сфере образования и науки Глава Королевского Дома Португалии Дуарте Пиу, Герцог де Браганса наградил академика Василия Кремня Медалью Ордена Крылья Святого Михаила и Медалью Заслуг Ордена Непорочного зачатия Девы Марии Вила-Висозской.