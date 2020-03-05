Уроженец Сумщины получил португальский орден

Глава Королевского Дома Португалии Дуарте Пиу, Герцог де Браганса отметил заслуги президента Национальной академии педагогических наук Украины, Министра образования и науки Украины (2000-2005), доктора философских наук, профессора, академика НАН Украины и АПН Украины Василия Кремня.
За значительный вклад в развитие наук о человеке, становление современного образования и углубление европейских интеграционных процессов в сфере образования и науки Глава Королевского Дома Португалии Дуарте Пиу, Герцог де Браганса наградил академика Василия Кремня Медалью Ордена Крылья Святого Михаила и Медалью Заслуг Ордена Непорочного зачатия Девы Марии Вила-Висозской.
Народный депутат от партии "Слуга народа" Юлия Гришина и президент Национальной академии педагогических наук Василий Кремень были на собеседовании в...