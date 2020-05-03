Городская ПЦР-лаборатория в Сумах до сих пор не начала работу Об этом сегодня, 5 января, во время брифинга сообщил и.о. гендиректора Сумского облсного лабораторного центра Владимир Збаражский.

По его словам, пока единственной лабораторией по тестированию на COVID-19 в Сумах является лаборатория в областном лабораторном центре. Что касается лаборатории на базе поликлиники 4-й горбольницы, то в ней уже почти все готово для начала тестирования. В течение месяца она начнет работу.

По словам начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергея Бутенко, в этой лаборатории смогут делать до 150 тестов в сутки.

Напомним: городские власти сообщали еще в декабре, что эта ПЦР-лаборатория начала работу в тестовом режиме.