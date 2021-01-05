В Верхней Сыроватке пожарные ликвидировали возгорание в жилом секторе Сегодня, 5 января, в 00:34 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Калиновая в с. Верхняя Сыворотка Сумского района.

О пожаре сообщил владелец, который почувствовал резкий запах дыма в помещении. На место происшествия были направлены дежурные караулы 2-й государственной пожарно-спасательной части, 28-го государственного пожарно-спасательного поста и местную пожарную команду с. Великий Бобрик.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено пристройку и часть кровли жилого дома. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные здания. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который был расположен на расстоянии 4 км от очага горения.

В 1:59 возгорание локализовали, а в 4:28 - потратив на тушение почти 16 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 9 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 1 работник местной пожарной команды с. Великий Бобрик, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.