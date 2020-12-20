В центре Сум патрульные задержали агрессивного наркомана Патрульные получили сообщение, что на ул. Воскресенская мужчина агрессивно себя вел и приставал к гражданам.

Инспекторы обнаружили гражданина и провели с ним профилактическую беседу. Проверив личность 49-летнего сумчанина, патрульные выяснили, что он неоднократно имел проблемы с законом в сфере оборота наркотических веществ.

Стражи порядка провели поверхностную проверку и обнаружили у него два бумажных свертка с веществом, похожим на наркотическое.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции. По данному факту следователи начали уголовное производство по ст. 309 (Незаконное хранение наркотиков) КоАП.