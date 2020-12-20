У Сумах оштрафували АТБ на 240 тис. грн Головним управлінням Держпродспоживслужби України було застосовано 240 тис. грн. штрафних санкцій до мережі супермаркетів АТБ на території м. Суми за порушення законодавства у сфері безпечності харчових продуктів.

За період із серпня по грудень 2020 року Головним управлінням Держпродспоживслужби в Сумській області проведено чотири позапланові заходи державного нагляду (контролю) у ТОВ «АТБ-маркет», що розташовані в м. Суми за адресами вулиця Героїв Крут, 76/3 та вулиця Леваневського, 22.

Під час здійснення позапланових перевірок державними інспекторами Головного управління були виявлені наступні суттєві порушення встановлених законодавством гігієнічних вимог до обігу харчових продуктів:

не дотримання температурних режимів при зберіганні кондитерських виробів (тортів, тістечок та ін.) в холодильній вітрині магазину, а саме: при вимірюванні температури за допомогою пірометра зафіксовано температуру плюс 12-13 °С, проте на датчику холодильної вітрини було зазначено температуру + 8 °С, тоді як відповідно до маркування даної групи товарів, продукція має зберігатися при температурі плюс 4-8 °С. Згідно п. 10 ДСТУ 4803:2007, торти і тістечка з кремом або фруктовим оздобленням мають зберігатися у холодильних шафах і камерах за температури (6 ± 2) 0С. У разі відсутності вказаних умов у торговельній мережі реалізацію тортів і тістечок не допускають. Крім того, при огляді холодильної вітрині було виявлено багет з шинкою упаковка якого була здута;

зберігання овочів та фруктів магазину ТОВ «АТБ-маркет», включаючи їх пропонування до реалізації відбувається фактично в торгівельних залах при температурі від +19 0С до +22 0С. Тоді як згідно ДСТУ, технічних регламентів, декларацій виробників, декларацій постачальника/виробника, якісних посвідчень на плодоовочеву продукцію встановлено, що температура зберігання повинна бути значно меншою (від 0 до +130С). Більше того, «АТБ - маркет» встановив на інформаційних табличках (цінниках) однакову температуру зберігання «до +250 С». Дана інформація про плодоовочеву продукцію, яку нанесено на цінниках в торгівельному залі, суперечить нормативним документам та може вводити споживача в оману;

оператором ринку в межах заходів державного нагляду не були надані документи, які б підтверджували систему простежуваності харчових продуктів, а саме товарно-супровідні документи, які надають можливість встановити їх постачальників за принципом «крок назад».

Беручи до уваги, що в ході перевірок магазинів ТОВ «АТБ-маркет» неодноразово виявлялася плодоовочева продукція з темними плямами, з пошкодженою поверхнею, наявність мух дрозофіл, виявлене в ході перевірок істотне порушення температурних умов зберігання харчової продукції в торгівельному створювало загрозу для здоров’я споживачів відповідної харчової продукції.

Враховуючи вищевикладене, за результатами проведених заходів державного нагляду (контролю) державними інспекторами були видані ТОВ «АТБ-маркет» 4 приписи про усунення виявлених порушень умов зберігання харчових продуктів та складено 5 протоколів про порушення законодавства про харчові продукти та корми.

За результатами розгляду складених протоколів та матеріалів перевірок, Головним управлінням Держпродспоживслужби в Сумській області до ТОВ «АТБ-маркет» застосовані штрафні санкції на загальну суму 240 000 грн.

Нажаль, ТОВ «АТБ-маркет» замість усунення виявлених порушень, вдався до судового оскарження винесених розпорядчих документів, звернувшись до Дніпропетровського окружного адміністративного суду. Позовні вимоги про скасування винесених приписів та постанов, обґрунтовуються тим, що на думку ТОВ «АТБ-маркет» на харчові продукти, які знаходяться в торгівельному залі не поширюються визначені виробником та/або постачальником температурні режими їх зберігання та граничні терміни придатності та відповідні умови ним можуть визначатися на власний розсуд. Головне управління вважає, що оператором ринку здійснюється довільне тлумачення вимог діючого законодавства та був обраний деструктивний підхід до умов зберігання харчової продукції, який несе реальну загрозу споживачам.

Окрім того, оператором ринку до Дніпропетровського окружного адміністративного суду були подані заяви про забезпечення позову шляхом зупинення дії двох приписів та ухвалами суду по справі № 160/10892/20 від 11.09.2020 року та № 160/12246/20 від 02.10.2020 року дію приписів було зупинено.

З огляду на те, що зупинення дії приписів надали б можливість ТОВ «АТБ - маркет» безперешкодно продовжувати діяльність у сфері поводження з харчовими продуктами з порушенням діючого законодавства, відділом правового забезпечення Головного управління були подані апеляційні скарги щодо скасування ухвал суду про забезпечення позову.

За результатами апеляційного розгляду справ, постановами Третього апеляційного адміністративного суду від 16.12.2020 року та від 22.12.2020 року ухвали Дніпропетровського окружного адміністративного суду були визнані незаконними і скасовані та відповідно поновлено обов’язкову дію приписів щодо усунення виявлених порушень умов зберігання харчових продуктів, виданих ТОВ «АТБ-маркет», повідомляє сайт відомства.