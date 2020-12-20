На Сумщине во время ликвидации пожара обнаружено тело человека Сегодня, 5 января, в 5:43 на линию экстренного вызова «101» поступила информация, что горит жилой дом по ул. Леонида Чечоткина в с. Бунякино Путивльского района.

На тушение были направлены дежурный караул 15-й государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду с. Новая Слобода.

По предварительным данным, пожар обнаружили соседи в тот момент, когда огонь охватил кровлю и перекрытие на значительной площади. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенные соседские сарай и жилой дом. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, которая была расположена на расстоянии 1 км от очага горения.

Проводя разведку, в одной из комнат было обнаружено бездыханное тело родственницы хозяина, 1955 года рождения.

В 7:10 пожар был локализован, а в 8:01 - потратив на тушение почти 8 тонн воды, полностью ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 2 работника местной пожарной команды с. Новая Слобода.

Допустимая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.