На Сумщине 87% ковидных коек обеспечены кислородом Как сообщил во время брифинга начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко, обеспеченность кислородом коек в больницах области составляет 87,7%.

По словам Сергея Бутенко, в области для лечения пациентов с COVID-19 задействованы 17 учреждений здравоохранения, на их базе развернуто 1744 койки. За последнюю неделю было добавлено 315 коек, до 220 увеличено количество коек в Сумской областной клинической больнице, и по 5 коек добавили практически во всех медицинских учреждениях области.

Сейчас достаточно коек, обеспеченных кислородом для госпитализации больных COVID-19. Ведь занято лишь 565 коек или 32,4%. Свободны 1179 коек, из них 799 - обеспечены кислородом. Всего в больницах Сумщины обеспечен кислородом 1529 коек или 87,7%.

«Если загруженность коек будет больше 50%, то Министерство здравоохранения позволит открыть нам резерв под COVID-19, это еще два заведения - детскую больницу в Шостке и санаторий в Лебедине», - добавил Сергей Бутенко.

Чиновник призвал жителей области, которые лечатся уже несколько дней амбулаторно, но их состояние не улучшилось (испытывают затрудненное дыхание, боль в грудной клетке, несколько дней имеют существенно повышенную температуру, плохое самочувствие), не ждать обострения болезни, а звонить 103. Медики экстренной помощи проконсультируют больного, предложат госпитализацию, и больной будет направлен на лечение в медицинское учреждение.