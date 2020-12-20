Степанов уточнил перечень разрешенных товаров в период локдауна

Ранее появилась информация о том, что в супермаркетах будет запрещена продажа целого ряда товаров постоянного пользования — разрешены будут только продукты, лекарства и товары медицинского назначения, зоотовары, средства личной гигиены.
Степанов добавил, что сегодня, 5 января, в ходе заседания могут внести коррективы в перечень ограничений.
В супермаркетах могут торговать:
- продуктами питания;
- лекарственными средствами;
- изделиями медицинского назначения;
- средствами гигиены;
- средствами связи;
- ветеринарными препаратами;
- кормами для животных;
- семенами и средствами защиты растений.
Также Степанов добавил, что добавят и разрешение на продажу бытовой химии.