Степанов уточнил перечень разрешенных товаров в период локдауна Украинцы остро отреагировали на информацию о запрете ряда товаров в период локдауна. Сегодня министр здравоохранения Максим Степанов уточнил, какие товары можно будет купить с 8 по 25 января.

Ранее появилась информация о том, что в супермаркетах будет запрещена продажа целого ряда товаров постоянного пользования — разрешены будут только продукты, лекарства и товары медицинского назначения, зоотовары, средства личной гигиены.

Степанов добавил, что сегодня, 5 января, в ходе заседания могут внести коррективы в перечень ограничений.

В супермаркетах могут торговать:

- продуктами питания;

- лекарственными средствами;

- изделиями медицинского назначения;

- средствами гигиены;

- средствами связи;

- ветеринарными препаратами;

- кормами для животных;

- семенами и средствами защиты растений.

Также Степанов добавил, что добавят и разрешение на продажу бытовой химии.