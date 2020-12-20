С 1 января изменился максимальный размер мелкой кражи То есть порог разграничения ст. 51 КУоАП и ст. 185 УКУ.

Хищение чужого имущества считается мелким, если стоимость такого имущества на момент совершения правонарушения не превышает 0,2 необлагаемого минимума доходов граждан (с 01.01.2021 это составляет - 227 гривен 00 копеек).

Ответственность за мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты (ст. 51 КоАП) предусматривает наложение штрафа от 170 до 510 гривен штрафа или исправительные работы на срок до 1 месяца с отчислением 20% заработка, или административный арест на срок от 5 до 10 суток.

Повторное на протяжении года совершение этого правонарушения влечет наложение штрафа от 510 до 850 гривен штрафа или исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев с отчислением 20% заработка, или административный арест на срок от 10 до 15 суток.

Похищение имущества на сверх установленной предельной суммы считается уголовным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ст. 185 (кража) УК и карается штрафом от 17 000 до 51 000 гривен или общественными работами на срок от 80 до 240 часов, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет.

За кражу, которая совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц предусмотрена ответственность в виде арестом на срок от 3 до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.

Кража, совершенная в крупных размерах, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.