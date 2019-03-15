В Сумах открыли памятную доску защитнику страны Артуру Абрамитову В Сумах состоялось открытие доски почета погибшего на востоке Украины воина АТО, Почетного гражданина Сум Артура Абрамитова, погибшего 26 февраля 2017 года во время минометного обстрела позиций украинских военных в районе промышленной зоны города Авдеевка Донецкой области.

Символично, что памятную доску установили на фасаде родного образовательного учреждения погибшего бойца - Сумского государственного педагогического университета им. A.C. Макаренко.

Почтить память защитника Украины пришли его родные, друзья, боевые побратимы и представители городской власти.

Право открыть памятную доску погибшему воину предоставили его боевым побратимам. После этого прошла поминальная панихида по герою и освящение установленного знака .

В ходе мероприятия почетный караул несли солдаты 27-й реактивной артиллерийской бригады им. кошевого атамана Петра Калнышевского. В заключение бойцы военного подразделения выпустили в небо салютную группу выстрелов, в знак уважения и вечной памяти по погибшему воину, присутствующие возложили цветы к мемориальной доске и почтили память защитника минутой молчания.