В Сумах открыли памятную доску защитнику страны Артуру Абрамитову

Символично, что памятную доску установили на фасаде родного образовательного учреждения погибшего бойца - Сумского государственного педагогического университета им. A.C. Макаренко.
Почтить память защитника Украины пришли его родные, друзья, боевые побратимы и представители городской власти.
Право открыть памятную доску погибшему воину предоставили его боевым побратимам. После этого прошла поминальная панихида по герою и освящение установленного знака .
В ходе мероприятия почетный караул несли солдаты 27-й реактивной артиллерийской бригады им. кошевого атамана Петра Калнышевского. В заключение бойцы военного подразделения выпустили в небо салютную группу выстрелов, в знак уважения и вечной памяти по погибшему воину, присутствующие возложили цветы к мемориальной доске и почтили память защитника минутой молчания.
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