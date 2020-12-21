В Сумах за вымогательство взятки будут судить депутата Сумской областной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении депутата Сумского областного совета, который требовал деньги на предвыборную кампанию (ч. 2 ст. 189 УК Украины).

По данным следствия, депутат, принимая участие в очередных местных выборах, требовал у руководителя одного из коммунальных предприятий Сумской областного совета 4 тыс. долларов США на агитацию. В случае отказа руководителя предприятия предоставлять средства, депутат угрожал ему увольнением.

Правоохранители задержали депутата 23 октября 2020 года во время получения 3 тыс. долларов США. Первую часть средств он получил еще в сентябре.

Разоблачили избранника совместно со следственным управлением Главного управления Нацполиции в Сумской области по материалам Управления СБУ в Сумской области.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.