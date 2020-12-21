Минздрав отметил, что Сумской областной лабораторный центр оснащен лучше, чем киевский Сегодня надлежащее обеспечение медицинским оборудованием Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины позволяет ежесуточно выполнять 1600 исследований, а в случае большой нагрузки - до 2000 исследований в сутки.

По словам исполняющего обязанности генерального директора Сумского областного лабораторного центра Владимира Збаражского, комиссия Министерства здравоохранения, которая недавно инспектировала областной лабораторный центр, отметила его качественное оснащение высокотехнологичным оборудованием.

«Лаборатории, которые мы оборудовали в течение шести месяцев, лучше укомплектованы, чем лаборатории Киевского областного лабораторного центра», - отметил Владимир Збаражский.

Если в начале пандемии в наличии был один амплификатор на 32 исследования, то на сегодня - 5 амплификаторов, каждый из которых на 96 исследований. Также есть три автоматические станции, ламинарные шкафы.

Кроме того, благодаря благотворителям, в областном лабораторном центре появилось новое компьютерное оборудование.

Сейчас наличие высокотехнологичного оборудования позволяет ежесуточно в обычном режиме (до 18.00) делать 1600 исследований, а в случае большой нагрузки - до 2 тысяч образцов в сутки.