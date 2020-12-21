"Укрзализныця" запустит 19 поездов в Карпаты на Рождество: 3 через Сумы

С расписанием можно ознакомиться на сайте УЗ. Об этом сообщает пресс-служба транспортного ведомства.
Перечень поездов, которые будут следовать в направлении Карпат:
№ 4/3 Запорожье - Ужгород;
- № 7/8 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы;
- № 13/14 Киев - Солотвино;
- № 15/16 Харьков - Рахов;
- № 21/22 Харьков - Трускавец;
- № 26/25 Одесса - Ужгород;
- № 29/30 Киев - Ужгород;
- № 41/42 Днепр - Трускавец;
- № 43/44 Киев - Ивано-Франковск;
- № 46/45 Лисичанск - Ужгород;
- № 49/50 Киев - Трускавец;
- № 81/82 Киев - Ужгород;
- № 108/107 Одесса - Ужгород;
- № 134/133 Николаев - Рахов;
- № 136/135 Одесса - Черновцы;
- № 143/144 Киев - Ворохта;
- № 357/358 Киев - Рахов;
- № 601/602 Львов - Солотвино;
- № 745/746 Киев - Славское.