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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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"Укрзализныця" запустит 19 поездов в Карпаты на Рождество: 3 через Сумы

"Укрзализныця" 6 января отправит 19 поездов дальнего следования и скоростные поезда в направлении Карпат, которые прибудут 7 января

 С расписанием можно ознакомиться на сайте УЗ. Об этом сообщает пресс-служба транспортного ведомства.

Перечень поездов, которые будут следовать в направлении Карпат:

  • № 7/8 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы;
  • № 13/14 Киев - Солотвино;
  • № 15/16 Харьков - Рахов;
  • № 21/22 Харьков - Трускавец;
  • № 26/25 Одесса - Ужгород;
  • № 29/30 Киев - Ужгород;
  • № 41/42 Днепр - Трускавец;
  • № 43/44 Киев - Ивано-Франковск;
  • № 46/45 Лисичанск - Ужгород;
  • № 49/50 Киев - Трускавец;
  • № 81/82 Киев - Ужгород;
  • № 108/107 Одесса - Ужгород;
  • № 134/133 Николаев - Рахов;
  • № 136/135 Одесса - Черновцы;
  • № 143/144 Киев - Ворохта;
  • № 357/358 Киев - Рахов;
  • № 601/602 Львов - Солотвино;
  • № 745/746 Киев - Славское.
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