В Глухове пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео) 4 января в 7:16 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Киевский Путь в г. Глухов.

Семья, проживающая в доме, на момент возгорания находилась дома. Почувствовав резкий запах дыма и сильное задымление, люди сразу выбежали из помещения и вызвали спасателей. На место происшествия направили дежурный караул 19-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию пожарные установили, что огнем охвачено стены на площади до 3 кв. м. Усложняло тушения то, что дом был деревянный. Существовала угроза распространения огня на весь жилой дом. Из-за сильного задымления, пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 7:30 пожар был локализован, а в 8:01 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 2 единицы спецтехники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Допустимая причина пожара - недостаток конструкции, нарушение правил монтажа нагревательной печи и дымохода, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.