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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:11315

В центре Сум остановились троллейбусы

Сегодня, 5 января, на Покровской площади произошёл обрыв контактной сети.

Как сообщают очевидцы обрыв произошёл в районе МакДональдса. Движение троллейбусов в сторону Харьковской остановлено.

Общество

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Афиша

Зворотний зв'язок (Олексій Нужний, 2020)
Зворотний зв'язок (Олексій Нужний, 2020)
Кино Дружба
19.15
Душа (Піт Доктер, 2020)
Душа (Піт Доктер, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 12.30; 16.00; 3D: 10.15; 14.15; 18.30
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.30; 12.00; 14.00; 14.30; 3D: 12.30; 16.30; 19.00
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.00; 18.15
Різдво кота Боба (Чарльз Мартін Сміт, 2020)
Різдво кота Боба (Чарльз Мартін Сміт, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.15; 19.00
Полювання на Санту (Ешом Нелмс, Іам Нелмс, 2020)
Полювання на Санту (Ешом Нелмс, Іам Нелмс, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 14.45; 16.50; 21.00

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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