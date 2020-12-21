На Сумщине взяты под стражу похитители сои По ходатайству Липоводолинского отдела Роменской местной прокуратуры решением суда трем подозреваемым в похищении сельскохозяйственной продукции избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой освобождения под залог в размере почти 60 тыс. грн каждому.

Речь идет о событии, которое произошло 29 декабря 2020 года в одном из сел Липоводолинского района. Накануне в полицию обратился представитель местного сельскохозяйственного предприятия с заявлением о том, что на одном из складов исчезло более тонны зерна сои. В ходе следствия установлено, что к краже причастны трое жителей соседнего села. Злоумышленники выбили часть пенобетонной стены и через это отверстие проникли в помещение. Мешки с соей загружали в автомобиль и вывозили в определенное место. Непосредственно во время кражи 15 мешков с зерном сои двух мужчин задержали правоохранители. Их третьего сообщника установили позже. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 15 и ч. 3 ст. 185 УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры области.