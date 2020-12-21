Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшего Анатолия Подтопту

Разыскиваемый ростом около 178-180 см, плотного телосложения. Был одет в серую болоньевую куртку, серые подштанники. Обут в черные туфли. Имеет нарушения памяти и речи.
Полицейские обращаются с просьбой ко всем неравнодушным гражданам: если вы имеете любую информацию, которая поможет установить местонахождение мужчины, сообщите об этом в Ахтырский районный отдел полиции: г. Ахтырка, ул. Независимости, 29 или по телефону: 050-327-97-30, или на специальную линию полиции «102».
Будем благодарны за помощь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.