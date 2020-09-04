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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:11360

На Сумщине средняя зарплата перевалила за 10 тыс. грн

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате и состоянии ее выплаты на предприятиях Сумской области в ноябре 2020 года.

В ноябре начисленная среднемесячная заработная плата штатного работника на предприятиях Сумщины составила 10091 грн (в целом по Украине - 11987 грн).

По сравнению с ноябрем 2019 года размер средней зарплаты в области увеличился на 15,5%; реальная зарплата (с учетом изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов) выросла на 11,9%.

Задолженность по выплате заработной платы в течение ноября 2020 года увеличилась на 4,5 млн грн и на 1 декабря 2020 года составила 349,9 млн грн. Крупнейшими должниками остаются АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», которое должно своим работникам 236,4 млн.грн, КП Шосткинский казенный завод «Звезда» (долг 36,8 млн.грн) и ОАО «Selmi» (21,8 млн грн).

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