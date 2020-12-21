Тростянец выиграл грант 5 млн грн на развитие сельских территорий Осенью 2020 года специалисты проектного отдела Тростянецкого городского совета разработали и подали в Минрегион проект «Развитие малонаселенных сельских территорий Тростянецкой ОТГ через стимулирование малого и среднего предпринимательства в туристической сфере».

Проект разработан с целью повышения качества и уровня жизни в сельских громадах путем создания благоприятной среды для развития туризма, развития малого предпринимательства, создание новых рабочих мест.

В категории соответствующего направления поступило 106 проектных заявок, и среди них тростянецкий проект признан лучшим, ему присуждено I место. За победу в проектных конкурсе предусмотрено государственное финансирование в сумме 5101036 гривен.

Общая стоимость проекта - 7852990 грн; софинансирование из бюджета Тростянецкой громады - 2726954 грн; софинансирование от Гетманского национального природного парка - 25000 грн.

В этом проекте главное внимание сосредоточено на создании новой базы отдыха в Каменке, на берегу реки Ворскла, вблизи детского оздоровительного лагеря «Орленок».

Первое рабочее совещание по изучению вопросов реализации проекта провел сегодня в Тростянецкой городском совете мэр Юрий Бова. В совещании приняли участие профильные заместители городского головы, начальник финансового управления, сотрудники проектного отдела, Агентства местного развития, Гетманского национального природного парка.

Участники совещания детально рассмотрели и обсудили все локации будущей базы отдыха в Каменке, а это:

- обустройство кемпингового городка;

- создание веревочного детского городка (веревочный парк на деревьях, игровой веревочный комплекс, игровая площадка для детей с инвалидностью и т.д.);

- обустройство пейнтбольной локации (квест-локации);

создание байдарочных станций;

- создание пункта велопроката, разработка веломаршрута;

- создание брендинга.

Как отмечалось на совещании, виды деятельности по проекту предусматривают проведение исследования бизнес-ниш сельской местности Тростянецкой ОТГ, разработку учебно-консультативных программ для вновь созданных ФЛП, разработку программы стимулирования создания бизнеса на сельских территориях и т.п.

На завтрашний день мэр Юрий Бова запланировал расширенное выездное рабочее совещание в Каменке, на территории будущей базы отдыха. Он отметил, что весной 2021 года уже начнется строительство, сообщает Тростянецкий горсовет.