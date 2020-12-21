Сумские патрульные задержали вора, который проник в киоск Патрульные получили сообщение о двух неизвестных, которые пытаются проникнуть в один из киосков на улице Лысенко.

На месте происшествия стражей порядка встретил заявитель и рассказал, что увидел двух мужчин, которые повредили ролеты и разбили окно в киоске. Услышав, что к ним кто-то приближается, они выбросили похищенные предметы и бросились наутек.

Одному из них далеко убежать все же не удалось. Обследуя прилегающую территорию, стражи порядка увидели мужчину, похожего по описанию. Он, увидев патрульных, как можно скорее пытался скрыться в дворовой территории. Инспекторы догнали и задержали его.

24-летний мужчина путался в объяснениях. Он не мог внятно объяснить, откуда и куда идет. К тому же заявитель узнал, что именно этот гражданин был на месте происшествия. Все обстоятельства в дальнейшем выясняла следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.