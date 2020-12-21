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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:59236

На Сумщине полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве собутыльника

Во время совместного распития спиртных напитков между двумя мужчинами возникла ссора. В результате чего 41-летний мужчина от полученных повреждений скончался в больнице, а его 29-летний собутыльник в полиции дает показания.

4 января, около 20.00, в полицию от оператора линии «103» поступило сообщение о получении жителем Глуховского района телесных повреждений.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции во главе с руководством подразделения.

Установлено, что в тот день компания из четырех человек распивала спиртные напитки. Внезапно между двумя мужчинами возникла ссора, в ходе которой 41-летний мужчина, не удержав агрессии, схватился за нож и ударил им 29-летнего глуховчанина в ногу. А тот в свою очередь, выхватив нож, ударил оппонента в шею.

После чего, на место происшествия присутствующие вызвали бригаду скорой помощи. На «скорой» мужчин доставили в Глуховскую ЦРБ. Там от полученных повреждений житель района с ножевым ранением шеи скончался в больнице. Другой же, после оказания ему медицинской помощи, доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств этого происшествия.

Сейчас 29-летний мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и ему уже объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». За содеянное мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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