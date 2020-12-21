В Сумах появились амбасадоры online-туризма В Сумах 12 человек прошли обучение и стали амбасадорами туристических и экскурсионных online-продуктов, которые способствуют популяризации города.

В рамках учебной программы сумские амбасадоры разработали свои авторские туристические, экскурсионные онлайн-продукты. Обучение проводилось на средства города, организовала его Агенция промоции «Сумы». Каждый участник обучения представил свой продукт для сумчан и гостей города.

В активе участников - экскурсия-рассказ в режиме online о десяти городских театрах, роли женщин в развитии города и Сумы конца XIX-начала ХХ века.

«Сумы с поднятой головой» - променад по городу с целью оценить фасады старинных зданий с особым вниманием к нескольким, выполненных в стиле Belle Époque.

Для горожан разработан и орнитологический маршрут с возможностью наблюдать и фотографировать птиц и растения. «Маленькая история большой школы» - это проект о четвертой школе, построенная как реальное училище, но которая успела побывать госпиталем, а теперь ждет своего возрождения.

«Не забыты» - рабочее название online проекта с рассказом о городских кладбищах, разрабатывается и экскурсионный маршрут.

И это только часть проектов, которые предложили участники обучения.