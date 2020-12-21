Сумские нацгвардейцы прошли ритуал получения штатного оружия Бойцы, которые присягнули на верность украинскому народу, получили оружие, с которым будут выполнять служебные задачи.

«Сегодня в вашем гвардейском жизни очередной важный военный ритуал. Вы получили личное оружие, с которым будете защищать нашу страну, защищая ее целостность и неприкосновенность. Это оружие символизирует доверие всего украинского народа к Национальной гвардии. Желаю вам в дальнейшем оправдать это доверие и с честью и достоинством выполнять свой долг», - сказал командир воинской части подполковник Евгений Казанцев.

Всего сегодня личное оружие получило 11 гвардейцев воинской части 3051. Военный капеллан отец Олег благословил воинов и призвал применять оружие исключительно в защиту мира и спокойствия в Украине, сообщает группа информации и коммуникации воинской части 3051.