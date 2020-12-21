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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:16228

В МОЗ призвали украинцев делать тест на COVID-19 при любых симптомах ОРВИ

Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов призвал украинцев обращаться к семейным врачам с любыми симптомами ОРВИ для тестирования на коронавирус COVID-19.

Такое заявление он сделал сегодня на брифинге.

“Я обращаюсь к вам, уважаемые украинцы: если у вас есть какие-либо симптомы острого респираторного заболевания, подчеркиваю –не только те, которые свидетельствуют о COVID-19, а любые симптомы ОРВИ, – пожалуйста, обращайтесь к своему семейному врачу, чтобы он вам либо сделал забор биоматериала, либо отправил на соответствующее тестирование, либо сделал это быстрым тестом (на антиген, – ред.), который у них есть”, – отметил Степанов.

Министр уточнил, что с жалобами об отказе врача направить на соответствующий тест граждане могут обратиться в контакт-центр МОЗ по бесплатному номеру телефона 0-800-60-20-19.

Отдельно Степанов подчеркнул, что врачи должны направить на бесплатный тест как пациентов с симптомами ОРВИ, так и лиц, находившихся в контакте с больными COVID-19.

Глава МОЗ рассказал, что сейчас в Украине существенно уменьшилось суточное количество проведенных ПЦР-тестов. Этот показатель не соответствует имеющимся возможностям лабораторной сети МОЗ, которые уже достигают 55 тыс. ПЦР-тестов в сутки.

“А еще есть частные лаборатории, которым мы готовы платить средства за тестирование, лаборатории в наших больницах. Мы выходим примерно на 70-75 тыс. тестирований методом ПЦР в сутки”, – сообщил министр.

Степанов напомнил, что, помимо ПЦР-тестирования, было внедрено экспресс-тестирование на антиген.

 
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