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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:03331

Выпускница СумГУ в легкоатлетической команде года

Определены имена лучших в украинской легкой атлетике по итогам 2020 года.

Завершилось голосование за лучших в украинской легкой атлетике по итогам 2020 года. Лучшей легкоатлеткой и легкоатлетом стали прыгунья в длину Марина Бех-Романчук и метатель молота Михаил Кохан.

Кохан, как и год назад, победил сразу в двух номинациях. К звание лучшего легкоатлета года он добавил также победу в номинации «Восходящая звезда» среди мужчин. У женщин во второй раз подряд лучшей здесь стала прыгунья в высоту Ярослава Магучих.

Лучшим тренером года стал Вадим Крушинский - тренер Марины Бех-Романчук.

Лучшая команда года - женская эстафетная команда 4х400 метров в составе выпускницы СумГУ Марии Мыколенко, Алины Логвиненко, Виктории Ткачук и Анны Рыжиков - победительницы чемпионата Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (3.34,21 мин).

«Лучший легкоатлет в категории «Мастерс» - бегун Владимир Бохонский.

«Лучшая легкоатлетка в категории «Мастерс» - бегунка Антонина Ткачук, сообщает ФЛАУ.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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