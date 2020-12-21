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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах провели благотворительный концерт в поддержку педагога (видео)

В Сумском профессиональном колледже искусств и культуры имени Дмитрия Бортнянского провели благотворительный концерт в поддержку Юрия Тихоненко.

Юрий Тихоненко родился в семье военнослужащего в 1944 году. Успешно окончил Московскую консерваторию им. П.И.Чайковского в классе профессора Власенко Льва Николаевича.

Более 40 лет работает в Сумском профессиональном колледже искусств и культуры имени Дмитрия Бортнянского. За этот период он воспитал большую плеяду музыкантов и педагогов. Многие его ученики работают в сфере культуры как на Сумщине, так и за рубежом.

Так случилось, что любимый педагог многих учеников оказался в трудной жизненной ситуации и нуждается в материальной помощи для повторной операции и дальнейшего лечения. Студенты Сумского профессионального колледжа искусств и культуры имени Дмитрия Бортнянского и его ученики непосредственно решили подготовить благотворительный концерт в поддержку Юрия Тихоненко.

ПриватБанк: 5168 7456 0731 2268

УкрСиббанк: 5169 3075 0930 2753

Получатель: Юрий Тихоненко

В концерте принимали участие: Коновал Ирина, Кравчук Олеся, Троценко Максим, Цыганок Екатерина, Сергеева Анастасия, Семикрас Дмитрий.

Организация и поддержка: Директор КУ «Сумской профессиональный колледж искусств и культуры» Надежда Николаевна Гринь, Заведующий отделением искусств КУ «Сумской профессиональный колледж искусств и культуры» Элла Юрьевна Михайлова.

Студенты выражают искреннюю благодарность Сумской областной филармонии за предоставление концертного зала и Максиму Ткачеву за видеосъемку и монтаж.

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