Президент «Альянса»: «Стадион «Юбилейный» построили за $10 млн. Он же не может за 20 лет до 300 тысяч опуститься» Президент «Альянса» Сергей Демченко поделился мнением о продаже с аукциона сумского стадиона «Юбилейный», на котором сейчас играет команда из Липовой Долины.

«У нас нет официальной информации, поэтому пока планируем играть на "Юбилейном". Договор аренды есть. Я говорил с директором стадиона [об этом аукционе] – у него тоже нет информации. Наш запасной вариант – играть в Ахтырке или Байраке.

Но по моему мнению, такой объект за 8 млн не продают. Стадион построили за 10 млн [долларов] – он же не может за 20 лет до 300 тысяч [долларов] цены опуститься.

Там есть нюансы, прокуратура выяснит. Насколько знаю, уже вызывают на допрос. Мы тоже заявку подавали на аукцион, но до конца ее не закончили. У нас была информация, что даже оценки стадиона не было. Это смешно просто. У нас же там офис расположен, немного владеем ситуацией», – сказал Демченко.

Напомним, что стадион «Юбилейный» в Сумах за 8,12 млн грн купила компания «Север Агро Сервис», которая связана с «Викторией» из Николаевки. Затем было открыто уголовное дело по факту продажи по заниженной цене, пишет ua-football.com.