На Сумщине 115 новых случаев заболевания COVID-19: 4 летальных На утро 6 января в Сумской области подтверждено 41710 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За вторник диагноз подтвердился у 115 человек. 4 умерло, - всего 543. Выздоровели 377, - всего 35787. Лечатся 5380.

В Украине за сутки 6911 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 203 ребенка и 406 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 2978 человек; летальных случаев - 228; выздоровели - 14490 человек; осуществлено тестирований за сутки - 52 968 (в том числе методом ПЦР - 34938, методом ИФА - 18030).

За все время пандемии в Украине заболело - 1090496 человек; выздоровели - 761 898 человек; летальных исходов - 19 357; проведения ПЦР-тестов - 5680116.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

- г. Киев - 931 случай;

- Винницкая область - 158 случаев;

- Волынская область - 135 случаев;

- Днепропетровская область - 225 случаев;

- Донецкая область - 259 случаев;

- Житомирская область - 88 случаев;

- Закарпатская область - 76 случаев;

- Запорожская область - 622 случая;

- Ивано-Франковская область - 120 случаев;

- Киевская область - 596 случаев;

- Кировоградская область - 65 случаев;

- Луганская область - 187 случаев;

- Львовская область - 324 случая;

- Николаевская область - 120 случаев;

- Одесская область - 668 случаев;

- Полтавская область - 309 случаев;

- Ривненская область - 243 случая;

- Сумская область - 115 случаев;

- Тернопольская область - 161 случай;

- Харьковская область - 557 случаев;

- Херсонская область - 117 случаев;

- Хмельницкая область - 316 случаев;

- Черкасская область - 345 случаев;

- Черновицкая область - 139 случаев;

- Черниговская область - 35 случаев.