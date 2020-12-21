На Сумщине 115 новых случаев заболевания COVID-19: 4 летальных

За вторник диагноз подтвердился у 115 человек. 4 умерло, - всего 543. Выздоровели 377, - всего 35787. Лечатся 5380.
В Украине за сутки 6911 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 203 ребенка и 406 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 2978 человек; летальных случаев - 228; выздоровели - 14490 человек; осуществлено тестирований за сутки - 52 968 (в том числе методом ПЦР - 34938, методом ИФА - 18030).
За все время пандемии в Украине заболело - 1090496 человек; выздоровели - 761 898 человек; летальных исходов - 19 357; проведения ПЦР-тестов - 5680116.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев - 931 случай;
- Винницкая область - 158 случаев;
- Волынская область - 135 случаев;
- Днепропетровская область - 225 случаев;
- Донецкая область - 259 случаев;
- Житомирская область - 88 случаев;
- Закарпатская область - 76 случаев;
- Запорожская область - 622 случая;
- Ивано-Франковская область - 120 случаев;
- Киевская область - 596 случаев;
- Кировоградская область - 65 случаев;
- Луганская область - 187 случаев;
- Львовская область - 324 случая;
- Николаевская область - 120 случаев;
- Одесская область - 668 случаев;
- Полтавская область - 309 случаев;
- Ривненская область - 243 случая;
- Сумская область - 115 случаев;
- Тернопольская область - 161 случай;
- Харьковская область - 557 случаев;
- Херсонская область - 117 случаев;
- Хмельницкая область - 316 случаев;
- Черкасская область - 345 случаев;
- Черновицкая область - 139 случаев;
- Черниговская область - 35 случаев.