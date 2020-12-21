В Конотопе повышаются тарифы на тепло и горячую воду

Основанием для корректировки тарифов на поставку тепловой энергии для всех потребителей города является повышение стоимости природного газа на 16% и электроэнергии на 18%, роста минимальной заработной платы.
В итоге тарифы планируются следующие:
|
Тарифи на теплову енергію
|
Встановлені рішенням виконавчого комітету Конотопської міської ради від 17.12.2020р. №285
|
Планові
|
% змін
|
Вартість 1 Гкал, грн.
|
Вартість 1 Гкал, грн.
|
без ПДВ
|
з ПДВ
|
без ПДВ
|
з ПДВ
|
КП «Теплогарант»
|
1544,95
|
1853,94
|
1720,53
|
2064,63
|
11,4
|
ТОВ «Тепловодпостач»
|
1597,55
|
1917,06
|
1780,52
|
2136,62
|
11,4
|
ДП «АВІАКОН»
|
1339,71
|
1607,65
|
1471,18
|
1765,41
|
9,8
|
Тарифи на послуги з постачання гарячої води
|
ДП «АВІАКОН»
|
78,17
|
93,80
|
85,01
|
102,01
|
8,8