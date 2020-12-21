В Конотопе повышаются тарифы на тепло и горячую воду Конотопский горсовет сообщает о намерении осуществить корректировку тарифов на поставку тепловой энергии для всех потребителей КП «Теплогарант», ООО «Тепловодпостач», ГП «Авиакон».

Основанием для корректировки тарифов на поставку тепловой энергии для всех потребителей города является повышение стоимости природного газа на 16% и электроэнергии на 18%, роста минимальной заработной платы. В итоге тарифы планируются следующие: Тарифи на теплову енергію Встановлені рішенням виконавчого комітету Конотопської міської ради від 17.12.2020р. №285 Планові % змін Вартість 1 Гкал, грн. Вартість 1 Гкал, грн. без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ КП «Теплогарант» 1544,95 1853,94 1720,53 2064,63 11,4 ТОВ «Тепловодпостач» 1597,55 1917,06 1780,52 2136,62 11,4 ДП «АВІАКОН» 1339,71 1607,65 1471,18 1765,41 9,8 Тарифи на послуги з постачання гарячої води ДП «АВІАКОН» 78,17 93,80 85,01 102,01 8,8