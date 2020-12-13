На Сумщине 41710 случаев заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 6 января в Сумской области 41710 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 115 человек (Сумы - 52, Глуховский р-н - 1, Путивльский р-н - 3, Белопольский – 11, Бурынский – 14, Конотоп – 11, Конотопский – 1, Кролевецкий – 8, Липоводолинский – 1, Ахтырка – 5, Ахтырский – 3, Ромны – 2, Сумской – 1, Тростянецкий – 1, Шостка - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 543 летальных случая, из них за минувшие сутки - 4 (Глухов – 1, Кролевецкий район - 3).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 35787 человек, из них за минувшие сутки - 377 (Сумы - 94, Ахтырка - 48, Ромны - 16, Шостка - 43, Белопольский р-н – 1, Великописаревский – 3, Глухов – 26, Глуховский – 11, Конотоп – 20, Конотопский – 2, Краснопольский – 1, Кролевецкий – 18, Недригайловский - 10, Ахтырский р-н - 17, Путивлський р-н - 18, Роменский р-н - 18, Середина-Будский – 2, Сумской р-н - 13, Тростянецкий р-н - 7, Шосткинский – 3, Ямпольский р-н - 6).