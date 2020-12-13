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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:521090

На Сумщине 41710 случаев заболевания COVID-19: подробности

По состоянию на 6 января в Сумской области 41710 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 115 человек (Сумы - 52, Глуховский р-н - 1, Путивльский р-н - 3, Белопольский – 11, Бурынский – 14, Конотоп – 11, Конотопский – 1, Кролевецкий – 8, Липоводолинский – 1, Ахтырка – 5, Ахтырский – 3, Ромны – 2, Сумской – 1, Тростянецкий – 1, Шостка - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 543 летальных случая, из них за минувшие сутки - 4 (Глухов – 1, Кролевецкий район - 3).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 35787 человек, из них за минувшие сутки - 377 (Сумы - 94, Ахтырка - 48, Ромны - 16, Шостка - 43, Белопольский р-н – 1, Великописаревский – 3, Глухов – 26, Глуховский – 11, Конотоп – 20, Конотопский – 2, Краснопольский – 1, Кролевецкий – 18, Недригайловский - 10, Ахтырский р-н - 17, Путивлський р-н - 18, Роменский р-н - 18, Середина-Будский – 2, Сумской р-н - 13, Тростянецкий р-н - 7, Шосткинский – 3, Ямпольский р-н - 6).

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Зворотний зв'язок (Олексій Нужний, 2020)
Зворотний зв'язок (Олексій Нужний, 2020)
Кино Дружба
19.15
Душа (Піт Доктер, 2020)
Душа (Піт Доктер, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 12.30; 16.00; 3D: 10.15; 14.15; 18.30
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.30; 12.00; 14.00; 14.30; 3D: 12.30; 16.30; 19.00
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.00; 18.15
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Різдво кота Боба (Чарльз Мартін Сміт, 2020)
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2D: 10.15; 19.00
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Полювання на Санту (Ешом Нелмс, Іам Нелмс, 2020)
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2D: 14.45; 16.50; 21.00

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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