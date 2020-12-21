В Україні кампанію з вакцинації від COVID-19 проведуть у п’ять етапів Як повідомляє Центр громадського здоров’я, в МОЗ наказом від 24.12.2020 № 3018 прийнято Дорожню карту з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках.

Це буде безпрецедентна в історії України кампанія з вакцинації, що передбачає п’ять етапів.

Перший — вакцинація людей із критичним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 та тих, які виконують критичні функції у відповідь на пандемію коронавірусної хвороби COVID-19. Йдеться про медичних працівників, які надають допомогу хворим на коронавірусну хворобу в умовах стаціонару, та військових, які беруть участь в ООС. На цьому етапі планується охопити приблизно 355 тис. людей.

Другий — вакцинація людей з надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 та тих, хто надає медичні послуги. Планове охоплення на другому етапі становитиме приблизно 2,3 млн людей.

Третій — вакцинація людей з високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 та тих, які виконують функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави. Планове охоплення: приблизно 7,2 млн людей.

Четвертий — вакцинація людей з підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 та тих, які виконують функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави. Планове охоплення: приблизно 11 млн людей.

П’ятий — вакцинація інших категорій населення, які не входять до пріоритетних груп. Йдеться про людей віком до 59 років без супутніх захворювань. Планове охоплення: приблизно 19 млн людей.

Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання в Україну 1 913 316 доз вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech.

Також МОЗ розробило загальні логістичні сценарії для імунізації населення проти COVID-19. Імунізація буде проводитись на базі існуючих кабінетів і пунктів щеплень (станом на грудень 2020 року в Україні налічується 11 346 таких пунктів). Крім цього, будуть створені мобільні бригади з імунізації.

За умови забезпечення всіма необхідними засобами для здійснення вакцинації мобільні бригади в усіх регіонах будуть здатні здійснювати приблизно 190 тис. щеплень на тиждень. Планується й створення орієнтовно 50 тимчасових центрів вакцинації, які будуть оснащені необхідним обладнанням для повного циклу здійснення вакцинації.

Координувати процес впровадження вакцини проти COVID-19 та проведення кампанії з вакцинації буде оперативний штаб МОЗ із реагування на ситуації з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації. Його очолює Міністр охорони здоров’я. На регіональному рівні координувати заходи з імунопрофілактики будуть регіональні координатори. Вони визначатимуться в кожній області та у м. Києві на запит МОЗ.