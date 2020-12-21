На Сумщине предприниматель скрыл 11 млн НДС После выявленного нарушения предприниматель вернул удержанную сумму в бюджет.

Сотрудники ГУ ГФС в Сумской области установили предприятие, которое недоплатило в бюджет 11 млн гривен налогов.

Как информирует пресс-служба ГФС, ЧП в течение 2 лет при финансово-хозяйственной деятельности не регистрировала в ЕГР налоговые накладные по НДС на общую сумму налогооблагаемых операций ФЛП в 59 млн гривен, в результате бюджету нанесен ущерб на 11 млн грн.

В результате принятых мер в ходе досудебного расследования нанесенный государству ущерб работниками ЧП были возмещены в полном объеме. Факт погашения убытков подтверждено соответствующим письмом ГУ ГНС в Сумской области.