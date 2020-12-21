На Сумщине прокуратура добилась возмещения в бюджет 11,7 млн грн неуплаченного налога Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры главному бухгалтеру одного из субъектов предпринимательской деятельности в декабре 2020 года сообщено о подозрении по факту уклонения от уплаты 11,7 млн грн налога (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

В настоящее время следствие по данному факту завершено, главный бухгалтер признал свою вину и возместил государству нанесенный ущерб. Поэтому прокуратура, в соответствии с действующим законодательством, направила в суд ходатайство об освобождении лица от уголовной ответственности в связи с полной уплатой налога на добавленную стоимость и финансовых (штрафных) санкций. Досудебное следствие проведено следователями Следственного управления ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.