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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:08283

В Ромнах на завершающем этапе ремонт приемное отделение экстренной помощи Роменской ЦРБ

Сейчас отделение, которое ремонтируется в рамках программы «Большая стройка» отремонтировано на 95%.

Работы проводятся за счет государственной субвенции на реализацию проектов по реконструкции и капитальному ремонту приемных отделений - в сумме почти 6,6 млн грн и 160 тыс. грн, выделенных из бюджета Ромен.

Справка

Сейчас осуществляются капитальные ремонты и реконструкции приемных отделений в таких больницах области: Конотопской ЦРБ, Ахтырской ЦРБ, Роменской ЦРБ, Шосткинской ЦРБ, Глуховской городской больнице, Сумской центральной городской клинической больнице, Сумской областной клинической больнице (перепланировка и реконструкция помещений лечебного корпуса №1). Общая сметная стоимость всех объектов составляет почти 86, 6 млн гривен.

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