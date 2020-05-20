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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:09194

На Сумщине продолжается работа по реорганизации райгосадминистраций

О ближайших планах и перспективах по внедрению в области реформы децентрализации заместитель главы Сумской облгосадминистрации Виталий Максименко говорил с главами районов во время селекторного совещания по вопросам процесса реорганизации райгосадминистраций.

По словам Виталия Максименко, на следующей неделе в районах уже будет сформирован персональный состав комиссий по реорганизации РГА, определена предельная численность пяти укрупненных райгосадминистраций. Затем главы этих комиссий должны как можно быстрее подать в облгосадминистрации план по реорганизации райгосадминистраций.

«Эти процессы мы не имеем права затягивать. От нашей совместной работы зависит эффективность развития укрупненных районов», - отметил чиновник.

В ходе совещания руководители структурных подразделений облгосадминистрации предоставили свои рекомендации по реорганизации райгосадминистраций, передаче коммунального имущества и т.п.

В частности, директор Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Михаил Дубровский подчеркнул, что структуры социальной защиты должны оставаться в тех же помещениях, что и раньше. Ведь эти здания приспособлены для беспрепятственного доступа граждан с инвалидностью в органы социальной защиты.

Также обсуждались вопросы обеспечения социальных гарантий для работников райгосадминистраций из числа льготных категорий, в частности, беременных, женщин с детьми до трех лет, которые не должны пострадать в ходе реорганизации, сообщает Сумская ОГА.

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