На Сумщине продолжается работа по реорганизации райгосадминистраций

По словам Виталия Максименко, на следующей неделе в районах уже будет сформирован персональный состав комиссий по реорганизации РГА, определена предельная численность пяти укрупненных райгосадминистраций. Затем главы этих комиссий должны как можно быстрее подать в облгосадминистрации план по реорганизации райгосадминистраций.
«Эти процессы мы не имеем права затягивать. От нашей совместной работы зависит эффективность развития укрупненных районов», - отметил чиновник.
В ходе совещания руководители структурных подразделений облгосадминистрации предоставили свои рекомендации по реорганизации райгосадминистраций, передаче коммунального имущества и т.п.
В частности, директор Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Михаил Дубровский подчеркнул, что структуры социальной защиты должны оставаться в тех же помещениях, что и раньше. Ведь эти здания приспособлены для беспрепятственного доступа граждан с инвалидностью в органы социальной защиты.
Также обсуждались вопросы обеспечения социальных гарантий для работников райгосадминистраций из числа льготных категорий, в частности, беременных, женщин с детьми до трех лет, которые не должны пострадать в ходе реорганизации, сообщает Сумская ОГА.
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