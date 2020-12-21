Как будет работать суд во время «локдауна»? В Заречном районном суде г. Сумы рассказали, как будет работать суд во время «локдауна».

Напоминаем, что 9 декабря 2020 года на очередном заседании КМУ было принято постановление «Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

Согласно постановлению № 1236 на всей территории Украины продлен карантин до 28 февраля 2021 года. Перечень ограничений, которые будут во время карантина приведен в пункте 2 Постановления.

С 8 по 25 января вводится так называемый «локдаун». Дополнительные запреты к ограничительным противоэпидемических мероприятий на этот период предусмотренные пунктом 3 Постановления.

Как будет работать Заречный районный суд. Сумы во время локдауна?

Законодательством Украины определено, что работа суда не может быть прекращена. Судьи и работники аппарата Заречного районного суда г. Сумы будут продолжать работать по обычному графику для обеспечения каждому доступа к правосудию.

В суде придерживаются всех карантинных требований и регулярно проводят дезинфекцию помещений.

В суде призывают граждан не пренебрегать правилами поведения и определенными ограничениями, которые установлены на период карантина:

- если у Вас есть признаки острой респираторной болезни - воздержитесь от посещения суда и не подвергайте опасности других людей;

- в помещении суда придерживайтесь безопасной социальной дистанции (1,5 - 2 метра);

- помните о запрете пребывания в помещении суда без маски или респиратора;

- на первом этаже суда, у поста охраны, Вы можете воспользоваться дезинфектором для рук.

И не забывайте, что обратиться в суд и получить ответы на интересующие Вас интересуют, можете даже не выходя из дома, используя альтернативные пути обращения в суд:

- подсистему Электронный суд (зарегистрироваться можно по ссылке https://id.court.gov.ua);

- электронную почту inbox@zr.su.court.gov.ua;

- почту (суд находится по адресу ул. Академическая, 13, г. Сумы);

- телефон (телефонный справочник суда является нашем сайте по ссылке https://bit.ly/38I3gYm);

- или даже принять участие в видеоконференции вне суда.

В том числе во избежание контакта лиц между собой на первом этаже здания суда установлен специальный ящик, в котором посетители могут оставить исковые заявления, ходатайства по делам, заявления и другие документы, касающиеся рассмотрения дел, которые в дальнейшем будут зарегистрированы и проработаны.

Для удобного пользования в одном разделе находятся все публикации о работе Заречного районного суда г. Сумы в период карантина, а также результаты и статистика рассмотрения дел о привлечении лиц к административной ответственности за нарушение правил карантина.

Благодаря сервису EasyCon Вы сможете попасть на видеоприем к руководству суда онлайн, даже находясь дома.