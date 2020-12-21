Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:16128

Как будет работать суд во время «локдауна»?

В Заречном районном суде г. Сумы рассказали, как будет работать суд во время «локдауна».

Напоминаем, что 9 декабря 2020 года на очередном заседании КМУ было принято постановление «Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

Согласно постановлению № 1236 на всей территории Украины продлен карантин до 28 февраля 2021 года. Перечень ограничений, которые будут во время карантина приведен в пункте 2 Постановления.

С 8 по 25 января вводится так называемый «локдаун». Дополнительные запреты к ограничительным противоэпидемических мероприятий на этот период предусмотренные пунктом 3 Постановления.

Как будет работать Заречный районный суд. Сумы во время локдауна?

Законодательством Украины определено, что работа суда не может быть прекращена. Судьи и работники аппарата Заречного районного суда г. Сумы будут продолжать работать по обычному графику для обеспечения каждому доступа к правосудию.

В суде придерживаются всех карантинных требований и регулярно проводят дезинфекцию помещений.

В суде призывают граждан не пренебрегать правилами поведения и определенными ограничениями, которые установлены на период карантина:

- если у Вас есть признаки острой респираторной болезни - воздержитесь от посещения суда и не подвергайте опасности других людей;

- в помещении суда придерживайтесь безопасной социальной дистанции (1,5 - 2 метра);

- помните о запрете пребывания в помещении суда без маски или респиратора;

- на первом этаже суда, у поста охраны, Вы можете воспользоваться дезинфектором для рук.

И не забывайте, что обратиться в суд и получить ответы на интересующие Вас интересуют, можете даже не выходя из дома, используя альтернативные пути обращения в суд:

- подсистему Электронный суд (зарегистрироваться можно по ссылке https://id.court.gov.ua);

- электронную почту inbox@zr.su.court.gov.ua;

- почту (суд находится по адресу ул. Академическая, 13, г. Сумы);

- телефон (телефонный справочник суда является нашем сайте по ссылке https://bit.ly/38I3gYm);

- или даже принять участие в видеоконференции вне суда.

В том числе во избежание контакта лиц между собой на первом этаже здания суда установлен специальный ящик, в котором посетители могут оставить исковые заявления, ходатайства по делам, заявления и другие документы, касающиеся рассмотрения дел, которые в дальнейшем будут зарегистрированы и проработаны.

Для удобного пользования в одном разделе находятся все публикации о работе Заречного районного суда г. Сумы в период карантина, а также результаты и статистика рассмотрения дел о привлечении лиц к административной ответственности за нарушение правил карантина.

Благодаря сервису EasyCon Вы сможете попасть на видеоприем к руководству суда онлайн, даже находясь дома.

Право

Новости

На Сумщине 41710 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 08:52
В Сумах под больницу подкинули новорожденную девочку
03.01.2021 15:38
Кому в Сумах отключили воду?
Сегодня 11:25
Как будет работать суд во время «локдауна»?
Сегодня 11:16
На Сумщине продолжается работа по реорганизации райгосадминистраций
Сегодня 11:09
В Сумах появились амбасадоры online-туризма
Сегодня 10:54
Юная пианистка с Сумщины выиграла международный конкурс в Египте
Сегодня 10:15
Президент «Альянса»: «Стадион «Юбилейный» построили за $10 млн. Он же не может за 20 лет до 300 тысяч опуститься»
Сегодня 09:31
На Сумщине предприниматель скрыл 11 млн НДС
Сегодня 09:10
В Україні кампанію з вакцинації від COVID-19 проведуть у п’ять етапів
Сегодня 09:06
В Сумах провели благотворительный концерт в поддержку педагога (видео)
Сегодня 08:54
В Конотопе повышаются тарифы на тепло и горячую воду
Сегодня 08:40
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Зворотний зв'язок (Олексій Нужний, 2020)
Зворотний зв'язок (Олексій Нужний, 2020)
Кино Дружба
19.15
Душа (Піт Доктер, 2020)
Душа (Піт Доктер, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 12.30; 16.00; 3D: 10.15; 14.15; 18.30
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.30; 12.00; 14.00; 14.30; 3D: 12.30; 16.30; 19.00
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.00; 18.15
Різдво кота Боба (Чарльз Мартін Сміт, 2020)
Різдво кота Боба (Чарльз Мартін Сміт, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.15; 19.00
Полювання на Санту (Ешом Нелмс, Іам Нелмс, 2020)
Полювання на Санту (Ешом Нелмс, Іам Нелмс, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 14.45; 16.50; 21.00

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.