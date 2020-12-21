Пианистки-близняшки из Конотопа - победители фестиваля-конкурса «SOLOVIOV ART» Фортепианный дуэт Конотопской детской музыкальной школы №1 в составе талантливых учениц Марии и Валерии Пурик получили награду V Международного дистанционного фестиваля-конкурса искусств «SOLOVIOV ART», который состоялся в Киеве.

Основателем проекта является украинский композитор, пианист, аранжировщик, музыкальный руководитель театральных спектаклей, бэнд-лидер многих телевизионных шоу, автор интерпретации гимна Украины во время «Марша достоинства» на Майдане в 2019 году - Андрей Соловьев.

Жюри фестиваля состояло из известных артистов и выдающихся личностей Украины, Грузии и Японии. В номинации «семейная» Мария и Валерия Пурик стали лучшими. Дети отмечены дипломом и памятной статуэткой, преподаватель Наталья Любимова - благодарностью за высокое профессиональное мастерство, весомый вклад в воспитание молодежи, пишет Голос Конотопа.