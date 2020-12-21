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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:49261

Пианистки-близняшки из Конотопа - победители фестиваля-конкурса «SOLOVIOV ART»

Фортепианный дуэт Конотопской детской музыкальной школы №1 в составе талантливых учениц Марии и Валерии Пурик получили награду V Международного дистанционного фестиваля-конкурса искусств «SOLOVIOV ART», который состоялся в Киеве.

Основателем проекта является украинский композитор, пианист, аранжировщик, музыкальный руководитель театральных спектаклей, бэнд-лидер многих телевизионных шоу, автор интерпретации гимна Украины во время «Марша достоинства» на Майдане в 2019 году - Андрей Соловьев.

Жюри фестиваля состояло из известных артистов и выдающихся личностей Украины, Грузии и Японии. В номинации «семейная» Мария и Валерия Пурик стали лучшими. Дети отмечены дипломом и памятной статуэткой, преподаватель Наталья Любимова - благодарностью за высокое профессиональное мастерство, весомый вклад в воспитание молодежи, пишет Голос Конотопа.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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