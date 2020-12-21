Сумскому инженеру выдадут госпремию в 300 тысяч Опубликован указ президента Украины №608/2020 о присуждении Государственных премий в области науки и техники в 2020 году.

частности, в нем сказано: «Присудить Госпремии Украины за работу «Создание функциональных вакуумных плазменных и диффузных покрытий широкого спектра применения» Александру Дейнеке - генеральному директору ООО «Научно-производственная фирма «Грейс-инжиниринг». Установить размер премии на 2020 год 300 тыс. грн.».

Напомним, что сумская НПФ «Грейс-инжиниринг» - предприятие по выпуску высокотехнологичного оборудования для газовой, нефтяной и химической промышленности. В составе компании работает три специализированных производства: сухих газовых уплотнений и уплотнительных систем; башенных вибрационных приллеров; эластомеров, резинотехнических изделий, пишет Ваш шанс.