Ахтырские полицейские оперативно поймали угонщика авто Как установили оперативники, злоумышленник, воспользовавшись оставленной без присмотра машиной, решил ее присвоить.

За помощью в ахтырскую полицию обратился 41-летний житель пгт Великая Писаревка. Он рассказал, что оставил свою машину возле двора и зашел в дом, а потом услышал, как кто-то завел двигатель его ВАЗа и протаранил ограждение. Хозяин не растерялся и сразу позвонил в полицию.

Прибыв на место происшествия, полицейские увидели мужчину, который находился за рулем автомобиля. Им оказался 44-летний сосед заявителя. Своей причастности к совершенному он не отрицал и объяснил свой поступок желанием погреться в машине.

Полицейские изъяли автомобиль и поместили его на спецплощадку.

В полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Работники полиции в очередной раз обращаются к владельцам автотранспорта с просьбой не оставлять его без присмотра. И советуют хранить свои автомобили в гараже, оборудованном средствами охранной системы или на охраняемых автостоянках, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.