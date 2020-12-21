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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:25232

Конотопчанин обокрал свою сестру

Соблазнился злоумышленник на компьютерную технику своей родственницы.

С заявлением о краже компьютерной техники в полицию обратилась 36-летняя женщина.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники сектора криминальной полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 23-летний брат потерпевшей.

Как установили правоохранители, молодой человек, зная, что в квартире никто не проживает, решил поживиться чужим имуществом. Поэтому, проникнув в квартиру своей сестры, он осмотрел ее, но не найдя там ценных вещей, решил прихватить себе монитор и системный блок. Таким образом «любящий» брат сделал «новогодний подарок» сестре.

Сейчас похищенное правоохранители изъяли и вернули потерпевшей.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Решение примет суд, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

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