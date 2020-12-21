В Сумском художественном музее отметили день рождения основателя В Сумском областном художественном музее провели журнал воспоминаний «Светлыми тропами памяти» ко дню рождения основателя, первого его директора Никанора Харитоновича Онацкого (1875-1937), которое отмечается по новому стилю 9 января.

Главным событием мероприятия стал только что изданный научный альбом-монография «Никанора Онацкий: Идентификация» с архивом плодотворного творчества художника «расстрелянного возрождения» Сумского издательства «Тритория». В течение общения научные сотрудники музея озвучили монологи-воспоминания жены и младшей дочери Никанора Онацкого, литературные произведения и поэзию. Посетителей ознакомили с графическими, живописными работами художника. Состоялась виртуальное путешествие на его родину в поселок Хоменково Липоводолинского района. Финальным аккордом мероприятия, вызвавшего приятные впечатления у зрителей, стала демонстрация личного этюдника с красками и кистями Никанора Онацкого.

Организованной встречей почтили светлую память художника и общественного деятеля, высказали потомками благодарность за создание художественного заведения, имя которого останется в истории края.