Сумской лабораторный центр имеет все условия для хранения вакцин от COVID-19 Об этом сообщил главный санитарный врач Сумской области, исполняющий обязанности генерального директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский во время брифинга по ситуации с заболеванием коронавирусной инфекции в Сумской области.

Уже более 5 лет, как на государственном уровне изменены заведения, которые занимаются хранением вакцин. Если раньше это были санэпидстанции, то после ликвидации санэпидслужбы эта функция отошла в учреждения здравоохранения. Сумской областной лабораторный центр имеет помещения, соответствующие требованиям для хранения иммунобиологических препаратов.

«Указанные хранилища мы предоставили бесплатно в пользование лечебным учреждениям. Лабораторный центр имеет холодильную камеру с охлаждением до -70 °С, которая однако имеет другое назначение, чем хранения вакцин. Но в случае жизненной необходимости, определенное количество вакцины сможет в ней храниться», - сообщил Владимир Збаражский.